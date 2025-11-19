Продажи водки в России в январе - октябре снизились на 3,7%

Розничные продажи коньяка снизились на 9,1%, до 10,3 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Розничные продажи водки в России в январе - октябре 2025 года снизились на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 60,22 млн дал, коньяка - на 9,1%, до 10,3 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

В целом продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за этот период сократились на 10,3%, до 165,24 млн дал, спиртных напитков крепостью выше 9% - на 1%, до 97,31 млн дал, слабоалкогольной продукции - на 87,9%, до 1,38 млн дал. В то же время продажи ликеро-водочных изделий выросли на 14%, до 15 млн дал.

Продажи виноградного вина в январе - октябре 2025 года снизились на 1,4%, до 46,225 млн дал, игристых вин - на 2,7%, до 15,9 млн дал,

Также снизились продажи виноградосодержащих напитков без этилового спирта на 58,7%, до 195,1 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом - на 8,4%, до 1,13 млн дал, ликерных вин - на 10,6%, до 959,4 тыс. дал, плодовой алкогольной продукции - на 74,5%, до 2,14 млн дал.