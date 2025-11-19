Средняя стоимость обслуживания электрокаров в России выросла почти на 25%

Средний чек ремонта и обслуживания популярных гибридов за 10 месяцев 2025 года вырос на 9%

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Средняя стоимость ремонта и обслуживания популярных электромобилей в РФ по итогам 10 месяцев 2025 года выросла на 24% год к году - до 5,97 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании "Авто.ру бизнес" и сети автосервисов Fit Service, материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

При этом средний чек ремонта и обслуживания популярных гибридов за 10 месяцев 2025 года вырос на 9%, до 8,6 тыс. рублей.

"Средняя стоимость ремонта и обслуживания популярных электромобилей составила 5 973 рубля по итогам 10 месяцев 2025 года, он вырос на 24% год к году. А средний чек гибридов из топ-5 с пробегом и новых - 8 586 рублей (+9%)", - сказано в исследовании.

Как отметил директор Fit Service Никита Родионов, обслуживание электромобиля обходится дешевле, так как нет необходимости в регулярной замене масла, фильтров и множестве других работ, характерных для авто с ДВС или гибридов.

"Помимо этого, большинство электрокаров в России - это новые машины, которые эксплуатируются гораздо реже. Зачастую именно электромобили становятся вторым или даже третьим автомобилем в семье", - добавил он.

По данным исследования, за 10 месяцев 2025 года самыми популярным новыми электрокарами стали Zeekr 001, Xiaomi SU7, Zeekr 7X , Ora 03 и Avatr 11. Наибольшей популярностью среди электрокаров с пробегом пользовались Zeekr 001, Tesla Model 3, Porsche Taycan, Nissan Leaf и Xiaomi SU7.

Лидерами спроса среди новых гибридов за 10 месяцев текущего года стали модели LiXiang L7, Voyah Free, LiXiang L9 (8,83 миллиона рублей), LiXiang L6, Toyota Camry. При этом в топ-5 наиболее популярных подержанных гибридов вошли LiXiang L7 Voyah Free, LiXiang L9, LiXiang L6 и Toyota Prius .

По данным Fit Service, владельцы популярных гибридов и электрокаров в 2025 году обращались в сервис на 5% реже, чем годом ранее. Однако новые "зеленые" автомобили до 3 лет, напротив, стали приезжать на СТО значительно чаще, особенно модели Lixiang L9 и Voyah Free. Среди машин старше 4 лет рост обращений показала только Tesla Model 3, в то время как остальные владельцы обслуживались реже или с прежней частотой.

"Рост посещений автосервисов во многом связан с появлением новых моделей на рынке и ростом их продаж, но не с увеличением поломок", - подчеркнул Никита Родионов, слова которого приводятся в исследовании.