В ЕС хотят передать контроль за фондовыми биржами от стран единому органу

По информации Politico, Еврокомиссия вынесет это предложение на обсуждение 3 декабря

Редакция сайта ТАСС

© Mounir Taha/ Shutterstock/ FOTODOM

БРЮССЕЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Контроль за фондовыми биржами стран ЕС должен перейти единому органу сообщества для стимулирования его экономики. Об этом заявила еврокомиссар по финансовым услугам, экономическому союзу и инвестициям Мария Луиш Альбукерке.

"Нам нужен единый рынок. Если мы не будем действовать иначе, мы вряд ли добьемся каких-то других результатов. Так что, если есть поддержка, давайте действовать <...> ", - сказала она в интервью европейскому изданию Politico.

Предполагается, что Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) получит возможность контролировать фондовые биржи Euronext и Nasdaq Europe. Планируется, что надзорный орган будет независим от правительств стран ЕС. Газета отмечает, что ESMA в таком случае может реагировать быстрее на нарушения, чем национальные надзорные органы.

С другой стороны, некоторые страны ЕС выступают против этой инициативы, в том числе Ирландия и Люксембург. Некоторые опасаются финансового усиления Франции, где расположено Европейское управление по ценным бумагам и рынкам. Другие считают, что инициатива отпугнет вкладчиков от инвестиций в рынки.

По информации Politico, Еврокомиссия вынесет это предложение на обсуждение 3 декабря.