"Ромир": более 40% водителей такси не планируют менять авто из-за нового закона

Согласно исследованию, лишь 5% участников опроса планируют поменять машину после вступления в силу закона о локализации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Почти половина (42%) водителей собираются продолжать работать на своих машинах после вступления в силу 1 марта 2026 года закона о локализации автомобилей в отрасли. Об этом говорится в исследовании "Ромир", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Многие таксисты ошибочно причисляют свой автомобиль к списку локализованных или уверены, что новый закон касается только таксопарков, а не самозанятых, хотя это не так. В целом, исследование показало, что больше половины опрошенных считают машины в такси локализованными, в то время как в первичный перечень Минпромторга входит только каждая пятая машина из тех, которые сейчас используется в такси", - говорится в сообщении.

Эксперты подчеркивают, что у тех респондентов, кто планирует продолжить работать на своих автомобилях после вступления требований, только 29% машин действительно локализованы. Вместе с тем, лишь 5% участников опроса планируют менять машину после вступления в силу закона о локализации.

По данным исследования, в России сегодня 70% таксистов работают в статусе самозанятых, еще 14% являются индивидуальными предпринимателями (ИП), к оставшимся 16% относятся наемные работники и другие. Для подавляющего числа водителей (69%) такси является основной занятостью и источником дохода, еще для трети (29%) - способом дополнительного заработка.

Более половины опрошенных водителей используют для работы в такси собственные автомобили (57%), еще четверть - берут машины в аренду (23%). На предоставленных таксопарком транспортных средствах работают 15% водителей, отмечается в исследовании.

В целом по России доля самозанятых водителей составляет 42%, в Москве их доля почти в три раза ниже - всего 15%. В Санкт-Петербурге около трети (36%) водителей такси самозанятые и работают на своих же авто. В городах-миллионниках доля таких водителей приближается к половине (44%), а в городах численностью от 500 тыс. жителей они уже в большинстве (61%).

Об исследовании

Опрос водителей был проведен в октябре - ноябре 2025 года в городах России численностью более 500 тыс. человек. Респондентами стали 1 500 таксистов с разными юридическими статусами, формой владения и маркой автомобиля.