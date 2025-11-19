Румынский парламент одобрил повышение налогов

Документ вступит в силу в 2026 году

БУХАРЕСТ, 19 ноября. /ТАСС/. Румынский парламент одобрил в чрезвычайном порядке повышение налогов, в том числе на имущество граждан и посылки из-за пределов ЕС, которое вступит в силу в 2026 году. Об этом сообщил портал profit.ro.

По его данным, вводится специальный налог в размере 0,9% от стоимости дорогостоящего жилья и автомобиля. Он будет применяться при стоимости недвижимости от €500 тыс. и от €75 тыс. для автомобилей. Налог на машины не класса люкс увеличится и будет привязан к загрязнению окружающей среды. Закон также предусматривает увеличение налога на операции с криптовалютой с 10% до 16%. Помимо этого, вырос до 1 млн румынских леев (около €196 тыс.) штраф за незадекларированное трудоустройство сотрудников в компании.

Отмечается, что вводятся налоги на посылки из-за пределов Евросоюза. Посылки стоимостью менее €150 будут облагаться налогом в размере 25 леев (около €5). Доходы от коммерческой деятельности сервисов бронирования Airbnb и Booking.com будут облагаться фиксированным налогом в 30%.