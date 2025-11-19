Эксперт Хасанов отметил лидирующие позиции РФ по поставкам пшеничной муки в КНР

Директор Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК указал, что в 2025 году Россия поставила в Китай 62,5 тыс. тонн пшеничной муки

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Россия в 2025 году продолжает удерживать первенство по экспорту пшеничной муки на китайский рынок, сообщил ТАСС директор Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК Руслан Хасанов.

Он отметил, что несмотря на то, что в 2024 году была отрицательная динамика (поставки составили 168,5 тыс. тонн) по сравнению с рекордным 2023 годом, когда Россия отгрузила в Китай 193 тыс. тонн пшеничной муки, Россия продолжает удерживать лидирующие позиции. На втором месте с большим отрывом по объемам поставок находится Япония, которая в 2024 году экспортировала в Китай 40 тыс. тонн.

"Что касается объемов поставок за 2025 год, по данным на 13 ноября, Россия поставила в Китай 62,5 тыс. тонн пшеничной муки. Несмотря на данное сокращение объемов экспорта (на 63% по отношению к предыдущему году), Россия продолжает удерживать первенство", - рассказал Хасанов.

По его словам, основная доля ежегодного российского экспорта продуктов переработки зерна в Китай приходится на пшеничную муку, вторым по значимости сегментом являются крупы и хлопья. Так, по итогам прошлого сельскохозяйственного сезона в КНР было поставлено 48 тыс. тонн крупы, при этом наибольшим спросом пользовались пшено шлифованное и овсяная крупа. Объем экспорта хлопьев в Китай в предыдущем сельхозгоду составил 37 тыс. тонн, основу поставок формировали овсяные хлопья. "Во многом повышенный спрос на них связан с растущим в стране интересом к здоровому питанию", - пояснил эксперт.

Хасанов отметил, что наиболее высокомаржинальным, динамичным и перспективным сегментом рынка являются продукты глубокой переработки зерна (крахмалы, белки, аминокислоты, ферменты, биотопливо), спрос на которые в Китае и в мире в целом продолжает устойчиво расти. "Развитие пищевой промышленности формирует потребность в крахмале, который широко применяется как загуститель и ключевой компонент сахарозаменителей. В 2024 году Китай импортировал почти 4 млн тонн крахмала и инулина. Однако объемы экспорта крахмала из России на зарубежные рынки крайне малы, а его поставки в Китай пока не осуществлялись", - добавил он.

"Экспорт продуктов глубокой переработки зерна - это стратегический вектор, по которому движется Россия, - строится и модернизируется ряд крупных заводов, оказывается государственная поддержка. Реализация потенциала экспорта продуктов глубокой переработки позволит нашей стране превратиться из зерновой державы в державу, производящую высококачественные аграрные ингредиенты", - подчеркнул Хасанов.