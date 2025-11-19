"Автостат": в России импорт новых легковых автомобилей сократился на 64%

Он составил 290 тыс. машин

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Импорт новых легковых автомобилей в РФ за 10 месяцев 2025 года сократился на 64%, до 290 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков в Telegram-канале.

"Вижу три причины столь сильного сокращения объемов импорта. Первая - сокращение объемов рынка (-20%). Вторая большие прошлогодние стоки. И третья - увеличение объемов сборки на территории России. Каждая внесла свой вклад", - написал он.

Целиков также отметил, что ввоз новых автомобилей из Китая сократился на 68%, до 210 тыс. штук. Тем не менее, Китай остается самым большим каналом поставок - 72,5% от общего объема. Кроме того, транзит через Киргизию в текущем году сократился на 52,5%, до 32,5 тыс. штук.

"Два растущих направления - Южная Корея и Беларусь. Но объемы ввоза из этих стран невелики - из каждой чуть более 4% от общего объема. Южная Корея это в основном KGM, а Беларусь служит транзитной страной из Евросоюза", - написал Целиков.

По его словам, в пятерку стран-экспортеров также входит Казахстан, откуда в РФ за указанный период ввезли 10 тыс. новых легковых автомобилей.