Экспортеры из Приморья планируют зайти на рынки Африки и Латинской Америки

В форуме "Экспортный потенциал Приморья - 2025" также примут участие другие регионы Дальнего Востока

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноября. /ТАСС/. Компании-экспортеры из Приморского края в ходе Дальневосточного международного форума "Экспортный потенциал Приморья - 2025", который пройдет 2 декабря во Владивостоке, обсудят планы по продвижению своих товаров по таким новым направлениям, как Африка и Латинская Америка. Об этом в пресс-центре ТАСС во Владивостоке сообщил министр международных и внешнеэкономических связей Приморского края Константин Сидоренко.

"Мы постоянно проводим встречи с предпринимателями, участниками внешне-экономической деятельности, экспортной деятельности. И сами компании говорят, что на сегодняшний момент Китай и Юго-Восточная Азия - это наши стратегические партнеры, это данность, но нужно двигаться дальше. И называют такие регионы, я был сам удивлен, например, Африка, Ближний Восток, Латинская Америка. <…> Поэтому вот такую тему мы хотели бы обсудить в рамках нашего форума", - сказал Сидоренко.

Он отметил, что еще одним нововведением на форуме, который проводится уже в седьмой раз, станет участие других регионов Дальнего Востока, которые также активно занимаются вопросами экспорта товаров. Среди них - Хабаровский край, Амурская область и Республика Саха (Якутия).

Традиционно в программе форума запланировано обсуждение логистических решений для экспортеров, вопросов внешнеторговых расчетов, а также сложившихся условий международной торговли. Дополнительно будет представлена культурная секция и блок, посвященный развитию туризма как перспективного направления внешнеэкономической деятельности. Кроме того, в ходе форума будут подведены итоги премии "Экспортер года".

"Данная премия проходит ежегодно в Приморском крае. По итогам премии выбирают самых успешных экспортеров Приморского края по различным отраслям. Это сельское хозяйство, промышленность, туризм, логистические услуги. После того, как мы проводим отбор, соответственно, мы подводим итоги и успешным экспортерам в этой области вручаются призы", - напомнил руководитель представителей и направления экспорта Центра поддержки экспорта Приморского края Леонид Канин.