Индекс РТС в начале торгов Мосбиржи превысил 1 000 пунктов впервые с 11 ноября

Курс юаня к рублю снизился на 1,55 копейки и составил 11,364 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост ведущих индексов. Индекс РТС превышал отметку 1 000 пунктов впервые с 11 ноября 2025 года. Курс юаня к рублю снижается.

По данным на 10:00 мск, индекс РТС находился на уровне 1 001,19 пункта (+0,51%), индекс Мосбиржи рос на 0,51%, до 2 576,05 пункта. Курс юаня к рублю снизился на 1,55 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 11,364 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 568,4 (+0,21%), индекс РТС составлял 998,22 пункта (+0,21%). В это же время курс юаня снижался до 11,359 руб. (-2,05 коп.).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии (07:00 мск) рос на 0,03% и находился на уровне 2 563,92 пункта.