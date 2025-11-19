На российский рынок по итогам 2025 года выйдут 24 иностранных бренда

В первую очередь это бренды из Китая, Турции и Южной Кореи, отметила вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева

Редакция сайта ТАСС

© Гавриил Григоров/ ТАСС

СОЧИ, 19 ноября. /ТАСС/. На российский рынок по итогам 2025 года выйдут 24 международных бренда. За три квартала количество новых иностранных марок в торговых центрах РФ сократилось вдвое, сообщили ТАСС эксперты в кулуарах выставки и конференции Mallpic Sochi.

"По итогам 2025 года 24 иностранных бренда выйдут на российский рынок самостоятельно или через партнеров. В первую очередь это бренды из Китая, Турции и Южной Кореи. Это в основном модные бренды из разных сегментов", - рассказала в беседе с агентством вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Наталия Кермедчиева.

В 2025 году на российский рынок вышло почти в два раза меньше международных брендов, чем в 2024 году, уточнили в консалтинговой компании IBC Real Estate. Среди десяти новых международных брендов, появившихся в РФ за три квартала 2025 года, три из Италии - De’Longi, Doucal's и Kappa, два из Китая - Luisa Wang и Semir, а также Gaissina из Казахстана, Guess Jeans из США, Les Benjamins из Турции, MUA из Белоруссии и PDPaola из Испании.

"До конца года ожидается открытие первых магазинов еще двух игроков из Китая - бренда обуви Beau Today и бренда техники и электроники Roborock", - сообщила ТАСС руководитель департамента исследований и аналитики компании IBC Real Estate Екатерина Ногай. При этом, по ее словам, если с начала года на рынке появилось семь новых российских брендов, то до конца года выхода новых локальных игроков не заявлено.

Тенденция к умеренным темпам экспансии международных ретейлеров в России сохранится и в 2026 году, прогнозирует Кермедчиева. "Это связано с общей трансформацией потребительского поведения, высокой конкуренцией, в том числе - со стороны окрепших локальных игроков, а также сложной международной обстановкой. Те, кто рисковал в начале, уже сделали попытки выхода на новый рынок. Для более консервативных игроков - например из Азии, как и ранее требуется понимание выходят ли они на рынок с высокой конкуренцией международных брендов, либо на рынок локальных игроков", - полагает она.