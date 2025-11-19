Доля трудноизвлекаемых запасов "Газпром нефти" достигла 60%

Для разработки подобных месторождений применяется комплекс высоких технологий, включая повсеместное использование цифровых двойников с ИИ, отметил директор по технологическому развитию компании Алексей Вашкевич

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Более 60% запасов "Газпром нефти" относятся к категории трудноизвлекаемых, и их доля продолжит увеличиваться. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил директор по технологическому развитию компании Алексей Вашкевич.

"Это очень сложные месторождения, которые находятся на большой глубине. Сам пласт представляет из себя практически бетонную плиту. И вот из такой "бетонной плиты"...мы и должны добывать нефть. <…> На сегодняшний день в "Газпром нефти" доля трудноизвлекаемых запасов уже составляет порядка 60% и будет расти", - пояснил он.

Как отметил Вашкевич, общеотраслевая значимость таких ресурсов также возрастет. Согласно энергостратегии России, к 2050 году на трудноизвлекаемые запасы нефти будет приходиться около 70% всей добычи в стране.

Для разработки подобных месторождений компания применяет комплекс высоких технологий, включая повсеместное использование цифровых двойников с искусственным интеллектом. Эти виртуальные модели оборудования и производственных процессов позволяют точно спланировать и выполнить все необходимые операции, сообщил Вашкевич.