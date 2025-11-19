В Люблине и Жешуве аэропорты возобновили работу

Действия военной авиации завершились

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Аэропорты в Жешуве и Люблине на юго-востоке Польши вернулись к нормальной работе после временного закрытия. Об этом сообщило Польское агентство воздушного транспорта.

"Действия военной авиации завершены. Аэропорты в Люблине и Жешуве снова открыты", - говорится в X.

Ранее агентство сообщало о закрытии двух воздушных гаваней из-за поднятых военных истребителей Польши и НАТО в связи с существующей, по утверждению Варшавы, угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов на Украине.