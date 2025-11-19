FT: более 80 стран предложили создать карту по отказу от ископаемого топлива

ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Свыше 80 стран выступили за создание дорожной карты по отказу от ископаемого топлива на конференции ООН по климату COP-30, которая проходит в бразильском Белене. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Представители более чем 80 стран, почти 20 из которых занимают министерские посты, выступили за создание по итогам конференции документа, устанавливающего для стран - участниц COP-30 план по прекращению использования таких видов топлива, как нефть, газ и уголь. В частности, с таким предложением выступили представители Германии, Великобритании, Швеции, Ирландии и Кении. В рамках дорожной карты предлагается развивать реализацию соглашения, достигнутого в ходе COP-28, когда страны уже обязались отказаться от использования ископаемого топлива к 2050 году.

Как пишет FT со ссылкой на главного исполнительного директора COP-30 Ану Тони, вопрос об ископаемом топливе стал "камнем преткновения для многих стран", поскольку не все из них хотят брать на себя дополнительные обязательства. По словам председателя конференции Андре Корреа ду Лагу, вторник был "днем очень напряженных переговоров". При этом в опубликованном в конце дня проекте итогового документа COP-30 дорожная карта упоминается вскользь как один из возможных пунктов. В среду возможна публикация обновленной версии документа.

Предложение о создании дорожной карты поддержали и крупные компании, среди которых есть управляющая сетью магазинов IKEA голландско-шведская компания INGKA Holding, а также французская группа компаний по производству строительных материалов Saint-Gobain, подписавшие совместное письмо, адресованное руководству конференции. "Как представители бизнеса, групп компаний и научно-производственных объединений <...> мы призываем правительства стран на COP-30 взять на себя обязательство создать дорожную карту <...>. Продуманная и заслуживающая доверие дорожная карта поможет странам и компаниям спланировать переход к [использованию] чистой энергии, укрепить энергетическую безопасность и снизить расходы для потребителей", - говорится в тексте письма.

13 декабря 2023 года участники COP-28 приняли итоговый документ о результатах первого Глобального подведения итогов, который посвящен анализу прогресса по достижению целей Парижского соглашения. В нем содержались пункты, призывающие к "переходу от ископаемого топлива <...>, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году", а также к "отказу от неэффективных субсидий на ископаемое топливо".

30-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-30) проходит в столице штата Пара на севере Бразилии с 10 по 21 ноября.