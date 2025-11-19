Инвестиции в недвижимость РФ могут снизиться почти на 40% по итогам 2025 года

По словам генерального директора IBC Real Estate Алексея Ефимова, уменьшение объема инвестиций в 2025 году отражает нормализацию после двух лет пиковых значений

СОЧИ, 19 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в российскую недвижимость по итогам 2025 года может снизиться на 39% в сравнении с 2024 годом, до 800 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор IBC Real Estate Алексей Ефимов.

"Объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости по итогам 2025 года прогнозируется на уровне 800 млрд рублей (-39% в годовой динамике)", - сказал он в ходе выставки и конференции Mallpic Sochi.

Снижение объема инвестиций в 2025 году отражает нормализацию после двух лет пиковых значений, пояснили в компании.

Отмечается, что в январе - ноябре 2025 года объем инвестиций в недвижимость России составил 723 млрд руб., что на 33% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В частности, в офисы инвестировано 223 млрд руб. (-52% г/г), склады - 143 млрд руб. (-27% г/г), в жилую недвижимость - 141 млрд руб. (-52% г/г), в торговую недвижимость - 99 млрд руб. (+99% г/г).