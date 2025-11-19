Выручка "Россетей" за девять месяцев выросла на 18%

Показатель составил 1,29 трлн рублей

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Выручка "Россетей" по итогам девяти месяцев 2025 года выросла на 18%, до 1,29 трлн руб., отпуск электроэнергии из сети сохранился на уровне прошлого года и составил 617 млрд кВт·ч, следует из материалов кабмина к встрече главы группы "Россети" Андрея Рюмина с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Кроме того, ожидаемое исполнение инвестиционной программы группы "Россети" в 2025 году составит порядка 720 млрд руб. При реализации инвестиционной программы группа "Россети" применяет более 90% отечественного оборудования и материалов, отмечается в материалах.

В 2025 году плановый объем финансирования ремонтной программы группы "Россети" составил 119 млрд руб., что на 14% превышает показатель предыдущего года.