В Москве производители текстильных изделий и одежды увеличили оборот на 35%

За год оборот малых предприятий в отрасли вырос на 60% - до 125,3 млрд рублей, а доля в обороте отрасли увеличилась на 8,5% и составила более 55%

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Оборот производителей текстильных изделий и одежды в Москве увеличился на 35% за девять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего предприятия этой отрасли заработали 226,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"За три квартала 2025 года предприятия отрасли заработали 226,7 млрд рублей, превысив показатель того же периода прошлого года более чем на 35%. На столичных производителей одежды и текстиля приходится 4% оборота обрабатывающих производств Москвы без учета нефтегазового сектора и почти 23% от общего оборота отрасли в России", - сказала заммэра Москвы, руководитель департамента Мария Багреева, слова которой приводит пресс-служба.

Отмечается, что порядка 83% отраслевой выручки, или 187,3 млрд рублей, заработали производители одежды. Это на 44% больше, чем годом ранее. Еще 17% оборота отрасли, или 39,4 млрд рублей, пришлось на компании, выпускающие изделия из текстиля. Это на 4% выше показателя прошлого года.

В пресс-службе добавили, что за год оборот малых предприятий в отрасли вырос на 60% - до 125,3 млрд рублей, а доля в обороте отрасли увеличилась на 8,5% и составила более 55%. На крупные и средние предприятия приходится почти 45% совокупной выручки, или 101,4 млрд рублей, что на 13,5% больше, чем за девять месяцев прошлого года.