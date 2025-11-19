В Новороссийске построят перевалочный комплекс НСРЗ в 2027 году

Проект предполагает создание в морском порту глубоководного терминала для перевалки железорудного сырья с грузооборотом 12 млн тонн

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Строительство универсального перегрузочного комплекса НСРЗ должно завершиться до декабря 2027 года, инвестиции в проект составят 120,7 млрд рублей с НДС, говорится в материалах Новороссийского морского торгового порта (НМТП) на форуме "Транспорт России".

На сегодня освоено 17,6 млрд руб., следует из материалов. Проект предполагает создание в морском порту Новороссийска глубоководного терминала для перевалки железорудного сырья с грузооборотом 12 млн т с возможным увеличением до 20 млн т с участием "Металлоинвеста".

В настоящее время изготовлено специальное оборудование для проекта, ведется строительство причалов и создание искусственных земельных участков, а также берегоукрепление.

Совладельцами комплекса являются НМТП (контролирующим акционером с 62% является "Транснефть") и "Металлоинвест".

