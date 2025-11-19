В России до 2045 года построят пять высокоскоростных магистралей

Сеть ВСМ будет составлять 4,5 тыс. км

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Пять высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) планируется построить в РФ до 2045 года, сеть ВСМ будет составлять 4,5 тыс. км. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе выступления на форуме "Транспортная неделя".

"Когда мы построим все пять магистралей, я думаю, это вполне реалистичный срок, мы для себя его примерно обозначаем 2045 год. Это уже будет 4 500 км высокоскоростных магистралей и будет там задействовано 300 поездов", - сказал он.

Первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали станет дорога из Москвы в Санкт-Петербург. В дальнейшем запланирована реализация проектов ВСМ из Москвы до Екатеринбурга (через Нижний Новгород и Казань), Минска, Адлера и Рязани.

