Путин посетит конференцию Сбера по искусственному интеллекту
Редакция сайта ТАСС
09:36
обновлено 09:46
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 19 ноября примет участие в пленарном заседании 10-й конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" Сбера. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент будет заниматься вопросами искусственного интеллекта. Он примет участие в пленарном заседании 10-й конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", обратится к его участникам", - сказал он на брифинге.
Российский лидер также послушает выступления и других участников мероприятия, в том числе из Китая и Индии.