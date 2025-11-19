Путин посетит конференцию Сбера по искусственному интеллекту

Президент обратится к участникам 10-й конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 19 ноября примет участие в пленарном заседании 10-й конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" Сбера. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент будет заниматься вопросами искусственного интеллекта. Он примет участие в пленарном заседании 10-й конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", обратится к его участникам", - сказал он на брифинге.

Российский лидер также послушает выступления и других участников мероприятия, в том числе из Китая и Индии.