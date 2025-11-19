Советник ЦБ Тремасов не ожидает массового перехода на цифровой рубль

Кирилл Тремасов также указал на активное пилотирование проекта

ТОМСК, 19 ноября. /ТАСС/. Массового перехода на цифровой рубль на потребительском уровне не будет, его преимущество для граждан не очевидно. Такое мнение высказал советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов на встрече со студентами ТГУ в Томске.

"Цифровой рубль должен появиться в массовом использовании уже с осени 2026 года. Вот сейчас, действительно, активно идет пилотирование этого проекта. Большинство приходит к мнению, что сильного влияния на денежно-кредитную политику появление цифрового рубля не окажет", - сказал он.

Тремасов пояснил, что потребителю, для того чтобы открыть цифровой кошелек, нужно будет прийти с соответствующим заявлением в банк и далее проводить пополнение через мобильное приложение, что по уровню усилий будет равно операциям с обычным счетом карты банка.

"Вот сейчас, если держать деньги на накопительном счете, вы получаете какой-то процент. На цифровые рубли ничего начисляться не будет. То есть уже этот факт может заставить вас подумать "а нужны ли мне в принципе цифровые рубли?" Я думаю, многие заведут цифровые кошельки, чтобы протестировать, посмотреть, как это будет. Но чтобы в этих цифровых кошельках оказалось много рублей, вы должны пожертвовать доходностью вкладов или текущих счетов. На потребительском уровне преимущество цифрового рубля не очевидно. (…) Поэтому какого-то массового перехода людей на цифровые рубли, ну, наверное, не произойдет", - заметил Тремасов.