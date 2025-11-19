Ил-114-30 планируют сертифицировать в I квартале 2026 года

Самолет должен заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Самолет Ил-114-30 могут сертифицировать в I квартале 2026 года, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров, выступая на форуме "Транспортная неделя".

"Первым типом, который получит сертификат, я в этом уверен, - это машина Ил-114. Уже из 270 полетов выполнено 190, и мы идем к тому, чтобы эти мероприятия завершились в первом квартале следующего года", - сказал он.

Самолет является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Ил-114-300 должен заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).

Модернизированная версия собирается из комплектующих российского производства и оснащена отечественными системами и оборудованием. Самолет рассчитан на 68 пассажиров, максимальная высота полета - 7,6 тыс. м.

