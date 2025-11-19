Депутаты Заксобрания Калининградской области в I чтении приняли бюджет на 2026 год

На обеспечение льготных перевозок железнодорожным транспортом в регионе потратят 670 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Калининградской области в первом чтении приняли бюджет на 2026 год и на плановый период последующих двух лет. Доходы областного бюджета составляют 145,1 млрд рублей, расходы - 161 млрд рублей, следует из трансляции заседания в соцсети во "ВКонтакте".

"Доходы областного бюджета составляют 145,1 млрд рублей, расходы - 161 млрд рублей. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета на 2026 год предварительно составляют почти 46 млрд рублей, из которых 16,2 млрд рублей или 35,2% - субвенции на обеспечение поддержки предприятий Калининградской области с учетом изменения условий Особой экономической зоны", - отметили на заседании регионального Заксобрания.

Кроме того, дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты без учета мер по обеспечению поддержки предприятий составляют 29,8 млрд рублей. На выравнивание бюджетной обеспеченности и дополнительную поддержку муниципальных образований предусмотрено 3,3 млрд рублей. На подвоз школьников к местам учебы и на содержание автобусного парка субсидии составляют порядка 15 млрд рублей. На обеспечение льготных перевозок железнодорожным транспортом в регионе потратят 670 млн рублей, еще 380 млн рублей - на автобусные перевозки.

Также в областном бюджете предусмотрены средства на развитие инфраструктуры, объекты муниципальной собственности, социальной сферы, культуры, спорта. В частности, в рамках проекта "Газоснабжение и газификация" на капитальные вложения в муниципальные объекты предусмотрено 452,7 млн рублей; проекта "Поддержка муниципальных программ в сфере ЖКХ и благоустройства" на решение вопросов местного значения в сфере ЖКХ - 681,7 млн рублей; проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" - 424,3 млн рублей; проекта "Организация водоснабжения" - 1,2 млрд рублей.

Проект главного финансового документа Калининградской области во втором чтении депутаты рассмотрят 18 декабря.

Напомним, доходы областного бюджета на 2024 год были утверждены в сумме 124 299,4 млн рублей, расходы - 129 552,0 млн рублей, дефицит бюджета области - 5 252,6 млн рублей.