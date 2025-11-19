Мантуров и министр иностранных дел Индии обсудили торговлю и энергетику
10:04
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Первый вице-премьер России Денис Мантуров провел встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, говорится в сообщении правительства РФ.
"Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в приоритетных отраслях, а также реализацию решений 26-го заседания межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству", - сказано в сообщении.
Отмечается, что особое внимание было уделено обсуждению таких сфер, как торговля, инвестиции и финансы, энергетика, промышленная кооперация.
Встреча прошла в рамках подготовки визита президента России Владимира Путина в Индию, отметили в кабмине.