Минэнерго: либерализация цен на выработку ГЭС в ДФО не приведет к росту тарифов

В ведомстве рассчитывают, что тариф на Дальнем Востоке не будет выше, чем в среднем по России

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Увеличение доли свободно продаваемой выработки гидроэлектростанций на Дальнем Востоке в 2026 году с 2,5% до 22% не приведет к росту тарифов на электроэнергию в регионе выше, чем в среднем по России. Об этом ТАСС сообщил замминистра энергетики Петр Конюшенко.

"Это не резкий скачок, это необходимое мероприятие, которое нужно проводить. Мы рассчитываем, что тариф на Дальнем Востоке не будет выше, чем в среднем по России", - сказал он.

Ожидается, что полная либерализация будет достигнута к 2030 году. Конюшенко подчеркнул, что "Русгидро" почувствует экономический эффект от принятых мер в 2026 году. "Со следующего года. Постепенно, поэтапно. Этот ресурс "Русгидро" нужен для реализации большой инвестиционной программы по модернизации и строительству генерации на Дальнем Востоке. Эти средства крайне необходимы", - пояснил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее правкомиссия обсудила постепенную либерализацию цен на электроэнергию на ГЭС Дальнего Востока до 2030 года с направлением полученных средств на инвестиции.

Как писала газета "Коммерсантъ", правительство одобрило новый сценарий ускоренного внедрения рыночного ценообразования на Дальнем Востоке. Согласно ему с 2026 года доля свободно продаваемой выработки гидроэлектростанций составит 22%. С 2027 года доля свободной продажи выработки увеличится до 40%, с 2028 года - до 60% с 2029 года - до 80%.