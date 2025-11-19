РЖД рассказали о следующих высокоскоростных магистралях в России

ВСМ из Москвы в Екатеринбург будет строиться поэтапно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. РЖД на форуме "Транспорт России" рассказали о следующих высокоскоростных железнодорожных магистралях (ВСМ) в стране.

Высокоскоростная магистраль из Москвы в Екатеринбург будет строиться поэтапно. "Сначала будет проложен участок Москва - Нижний Новгород - Казань, который затем продлят до Екатеринбурга", - говорится в презентации.

По данным РЖД, работы по проектированию на участке Москва - Казань уже завершены. На данном этапе ведутся инженерные изыскания по всей линии. "На линии Москва - Казань появятся 16 современных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), благодаря которым перевозки станут во много раз быстрее и комфортнее. Одновременно с созданием ВСМ планируется развитие городской инфраструктуры вдоль всей трассы", - сообщили в холдинге.

Там также рассказали про ВСМ "Юг", которая пройдет между Москвой и Адлером.

"Проект ВСМ Москва - Адлер является одной из самых амбициозных транспортных инициатив России. Линия протяженностью 1 500 км позволит добраться из столицы до курортов Причерноморья за 7 ч. 50 мин. вместо нынешних 23 ч. По плану поезда будут мчаться со скоростью до 400 км/ч, делая остановки в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе, Туапсе, Сочи и других городах", - уточнили в компании.

Запуск ВСМ станет мощнейшим стимулом для экономического, технологического и социального развития региона. Вырастет туристический поток, деловая активность и объем инвестиций в регионы, сообщили в холдинге.

В материалах РЖД также сказано про магистрали Москва - Рязань и Москва - Минск. "Магистраль Москва - Рязань свяжет столицу с региональным центром. Новый маршрут общей протяженностью 205 км пройдет через Коломну, образуя быструю и прямую ось между городами", - сообщили в компании. Время в пути от Москвы до Рязани составит 1 час 5 минут.

"Высокоскоростная магистраль "Союз" - перспективный международный транспортный проект России и Беларуси. Протяженность будущей трассы составит 715 км. Высокоскоростные поезда, двигающиеся со скоростью до 400 км/ ч, сократят время перемещения между столицами России и Беларуси с 7 до 3 часов", - отметили в РЖД.

ТАСС - генеральный информационный партнер XIX Международного форума и выставки "Транспорт России".