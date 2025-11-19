Путин участвует в церемонии установки корпуса реактора на АЭС "Эд-Дабаа"

Российский лидер присоединился к церемонии по видеосвязи

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин совместно с главой Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси принимает участие в торжественной церемонии по случаю установки в проектное положение корпуса реактора первого энергоблока египетской АЭС "Эд-Дабаа".

Российский лидер присоединился к церемонии по видеосвязи из Москвы.

Строительство атомной электростанции ведется в рамках межправительственного соглашения РФ и Египта, которую страны подписали в 2015 году. Строительством объекта занимается Росатом. Планируется, что АЭС будет состоять из четырех энергоблоков суммарной мощностью 4 800 мегаватт.

Корпус реактор энергоблока - "сердце" электростанции. Это ключевой элемент реакторной установки, внутри которой размещается активная зона и происходит управляемая ядерная реакция. Он обеспечивает герметичность, выдерживает высокие давление и температуру, а также гарантирует безопасность и надежность работы энергоблока.

Корпус реактора первого энергоблока "Эд-Дабаа" был доставлен в Египет по морю и 24 октября перевезен на стройплощадку. Он был изготовлен на заводе "Ижора" машиностроительного дивизиона Росатома. На последних этапах производства присутствовали представители египетского Управления по атомным электростанциям (Nuclear Power Plants Authority, NPPA) - заказчика и будущей эксплуатирующей организации АЭС "Эд-Дабаа", чиновники должны были убедиться в том, что все требования к технологическим процессам и качеству реактора были соблюдены.