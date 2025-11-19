Госдума ратифицировала протокол о беспошлинных поставках бензина в Южную Осетию

Протокол временно применяется по истечении 10 дней с даты его подписания

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Госдума ратифицировала протокол о внесении изменения в соглашение между правительством РФ и правительством Республики Южная Осетия о режиме торговли товарами от 2 марта 2012 года, подписанный в Санкт-Петербурге 19 июня 2025 года. Документ предусматривает, что в отношении ряда моторных бензинов не применяется вывозная таможенная пошлина.

В связи с введением в 2023 году временного запрета на вывоз бензина товарного и дизельного топлива из РФ возникли высокие риски острой нехватки моторного топлива и приостановки поставок данного вида автомобильного бензина в Южную Осетию. Протоколом дополняется перечень товаров, вывозимых на таможенную территорию Республики Южная Осетия из РФ, в отношении которых не применяется вывозная таможенная пошлина, позицией следующего содержания: "Бензины моторные с октановым числом 95 или более, но менее 98 (по исследовательскому методу)".

Предусматривается, что протокол временно применяется по истечении 10 дней с даты его подписания, вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, и распространяется на правоотношения, возникшие с 19 октября 2023 года. "Временное применение протокола с 30 июня 2025 г. необходимо для скорейшего юридического оформления осуществляемых в Республику Южная Осетия поставок указанного вида бензина автомобильного и продолжения осуществления контроля протокола, утверждаемого в соответствии со статьей 6 соглашения", - говорится в пояснительной записке.