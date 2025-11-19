МАГАТЭ поддерживает плотный контакт с Ираном для полного возобновления инспекций
10:36
обновлено 10:46
ВЕНА, 19 ноября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) регулярно контактирует с иранской стороной в целях возобновления в полном объеме инспекционной деятельности в исламской республике. Об этом заявил генеральный директор международной организации Рафаэль Гросси на очередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
"Наши инспекторы снова в Иране и уже провели инспекции на объектах, не затронутых июньскими атаками, однако для возобновления инспекций в полном объеме требуется больше содействия [со стороны Ирана]. Мы регулярно контактируем с Тегераном и продолжаем работать над полноценным возобновлением обычных верификационных процедур", - сказал он.