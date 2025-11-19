Бензин и дизель вновь подешевели 19 ноября на бирже

Цена АИ-92 составила 60,247 тыс. рублей за тонну

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Бензин Аи-92 и Аи-95 на торгах 19 ноября на бирже продолжили снижение, подешевели также все виды дизельного топлива, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена АИ-92 на торгах составила 60,247 тыс. руб. за тонну (-0,64%). Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ снизилась на 0,39%, до 70,802 тыс. руб. за тонну, опустившись ниже 71 тыс. руб. за тонну впервые с начала июля.

Стоимость летнего дизельного топлива за день упала на 2,26% и составила 57,382 тыс. руб. за тонну. Стоимость межсезонного дизеля уменьшилась на 1,05%, до 55,539 тыс. руб. за тонну, цена зимнего дизеля опустилась на 0,07%, до 74,677 тыс. руб. за тонну.

Топочный мазут подорожал на 0,88%, до 19,838 тыс. руб. за тонну. Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) за день прибавила 0,12% и составила 79,796 тыс. руб. за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов упала на 1,53%, до 19,919 тыс. руб. за тонну.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года порог отклонения при расчете топливного демпфера для бензина и дизельного топлива учитываться не будет. Это позволит сохранить выплаты производителям топлива и поможет стабилизировать цены на внутреннем рынке, заявляли в Минэнерго РФ.

С 1 октября и до конца года действует запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Также до конца года продлен запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей (не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям).