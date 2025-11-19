АКРА зафиксировало рост количества эмитентов с первым дефолтом

Их доля не превысила 5%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Доля российских эмитентов, впервые допустивших дефолт по своим обязательствам, не превысила 5% по итогам 10 месяцев 2025 года. За отчетный период было зафиксировано 18 дефолтов, что соответствует прогнозу агентства. Об этом сообщила пресс-служба рейтингового агентства АКРА.

"Доля эмитентов, впервые допустивших дефолт, к общему числу эмитентов не превысила 5%", - сказал старший директор, руководитель направления среднего бизнеса АКРА Александр Гущин.

Согласно данным Cbonds, с 1 января по 31 октября 2025 года зафиксировано 18 дефолтов, что составляет около 2,9% от общего числа эмитентов и укладывается в апрельский прогноз агентства в 2-3%. В абсолютном приросте дефолтов заметную роль стали играть выпуски ЦФА, для которых были характерны более низкие барьеры доступа по сравнению с классическим облигационным рынком.

Агентство указывает, что увеличение числа дефолтов наблюдается и среди эмитентов с рейтингами: за 10 месяцев 2025 года зафиксировано уже 10 таких случаев.

АКРА полагает, что волны дефолтов формируются под влиянием трех ключевых факторов: высокие процентные ставки, снижение ВВП и проблемы с ликвидностью. Текущие тенденции этих показателей заставляют агентство с настороженностью смотреть на 2026 год.