ГТЛК передала авиакомпании "Ютэйр" шесть вертолетов Ми-8

Все борты произведены холдингом "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" в рамках инвестпроекта АО "Государственная транспортная лизинговая компания" по обновлению российского вертолетного парка с использованием средств ФНБ при поддержке Минпромторга РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) передала "Ютэйр-вертолетные услуги" шесть вертолетов Ми-8МТВ-1, сообщили в пресс-службе ГТЛК.

"ГТЛК и "Ютэйр-вертолетные услуги" официально подписали акты передачи-приемки в финансовую аренду (лизинг) 6 отечественных вертолетов Ми-8МТВ-1 на форуме "Транспорт России" в Москве. В ходе торжественной церемонии представителям крупнейшего вертолетного оператора "Ютэйр-вертолетные услуги" вручены символические ключи от авиатехники", - говорится в сообщении.

Все борты произведены холдингом "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" в рамках инвестпроекта ГТЛК по обновлению российского вертолетного парка с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) при поддержке Минпромторга РФ.

"Новые воздушные суда обеспечат транспортную доступность удаленных районов Севера, будут задействованы в интересах крупнейших заказчиков нефтегазового сектора, в пожаротушении и санитарной авиации", - отметил гендиректор авиакомпании "Ютэйр" Андрей Мартиросов.

Как рассказали в компании, всего в 2025 году ГТЛК планирует передать российским авиакомпаниям по ФНБ-проекту 30 вертолетов современных модификаций Ми-8, что будет способствовать как реализации комплексной программы развития авиаотрасли, так и наращиванию региональных авиаперевозок.

ТАСС - генеральный информационный партнер XIX Международного форума и выставки "Транспорт России".