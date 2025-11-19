Росатом приступает к изготовлению первой партии топлива для АЭС "Эд-Дабаа"

Корпус реактора первого энергоблока установили в проектное положение 19 ноября

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Росатом приступает к изготовлению первой партии топлива для возводимой в Египте АЭС "Эд-Дабаа". Соответствующие документы подписали АО "ТВЭЛ" (топливный дивизион Росатома) и Управление по атомным электростанциям Египта, сообщили ТАСС в пресс-службе Росатома.

Как отметили в госкорпорации, АЭС "Эд-Дабаа" сооружается в рамках комплекса контрактов, вступивших в силу 11 декабря 2017 года. В соответствии с ними российская сторона не только построит АЭС, но и будет поставлять ядерное топливо на протяжении всего срока эксплуатации станции. "Сегодня подписали заявку на изготовление первой партии топлива - начальной загрузки для первого блока этой атомной станции. АО "ТВЭЛ" приступило к производству этой партии топлива, чтобы к моменту пуска АЭС своевременно и в полном объеме поставить его заказчику", - сообщили ТАСС в Росатоме.

!9 ноября в проектное положение был установлен корпус реактора первого энергоблока египетской АЭС "Эд-Дабаа". В церемонии по видеосвязи приняли участие президент РФ Владимир Путин и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

АЭС "Эд-Дабаа" - первая атомная электростанция в Египте. Она строится в городе Эд-Дабаа в провинции Матрух на побережье Средиземного моря, примерно в 300 км к северо-западу от Каира. АЭС состоит из четырех энергоблоков мощностью по 1 200 мегаватт каждый, оснащенных водо-водяными реакторами российского класса ВВЭР-1200 новейшего третьего поколения. Контракты на сооружение энергоблоков были подписаны 31 декабря 2016 года, в сентябре 2017 года они прошли согласование и были одобрены Госсоветом Египта (высший административный суд страны). 11 декабря 2017 года в ходе визита президента РФ в Каир были подписаны акты о начале работ по контрактам на сооружение АЭС и на дальнейшую поставку ядерного топлива. В соответствии с контрактными обязательствами российская сторона будет также оказывать помощь египетским партнерам в обучении персонала станции на этапе эксплуатации и технического обслуживания в течение первых 10 лет работы АЭС. Кроме того, в рамках отдельного контракта построят специальные хранилища и предоставят специальные контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива.