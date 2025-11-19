Путин: ввод в эксплуатацию энергоблоков АЭС в Египте укрепит его безопасность

Росатом применяет при возведении станции передовые инженерные решения, экономически эффективные и надежные технологии и строго соблюдает все стандарты и природоохранные требования, подчеркнул президент РФ

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Планируемый ввод в эксплуатацию энергоблоков АЭС "Эд-Дабаа" позволит существенно укрепить энергетическую безопасность Египта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии установки по видеосвязи с лидером Египта Абделем Фаттах ас-Сиси.

"Запланированный ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков АЭС "Эль-Дабаа" общей мощностью 4800 мегаватт существенно укрепит энергетическую безопасность Египта. Реакторы поколения "три плюс" смогут ежегодно производить до 37 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, и тем самым будет обеспечено порядка десяти процентов энергопотребления страны", - сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что Росатом, который строит АЭС, применяет при возведении станции передовые инженерные решения, экономически эффективные и надежные технологии и строго соблюдает все необходимые стандарты и природоохранные требования.

"В проекте АЭС "Эль-Дабаа" принимают участие не только российские, но и египетские компании и предприятия. На сегодня порядка 55 процентов подрядных и субподрядных заказов локализовано в Египте. Таким образом, фактически с нуля в стране создаётся современная и технологичная ядерная отрасль, формируется спрос на новые, в том числе высококвалифицированные, рабочие места", - уточнил Путин.

АЭС "Эд-Дабаа" - первая атомная электростанция в Египте. Ее строит российская госкорпорация Росатом в городе Эд-Дабаа в провинции Матрух на побережье Средиземного моря. АЭС состоит из четырех энергоблоков мощностью по 1 200 мегаватт каждый, оснащенных водо-водяными реакторами российского класса ВВЭР-1 200 поколения III+, которые являются новейшими технологиями и уже имеют успешно работающие опорные станции. АЭС "Эд-Дабаа" строится в рамках комплекса контрактов, вступивших в силу 11 декабря 2017 года.

В соответствии с контрактными обязательствами российская сторона не только построит АЭС, но и будет поставлять ядерное топливо на протяжении всего срока эксплуатации станции, а также оказывать помощь египетским партнерам в обучении персонала станции на этапе эксплуатации и технического обслуживания в течение первых 10 лет работы АЭС. Кроме того, российская сторона в рамках отдельного контракта построит специальные хранилища и предоставит специальные контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива.