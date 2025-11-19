Хуснуллин: в РФ построили первый инфраструктурный объект за счет субсидии на КРТ

Новая дорога расположена в Кирове по улице Анжелия Михеева от Слободы Урванцево до улицы Капитана Плетнева

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Первый инфраструктурный объект в рамках субсидии на комплексное развитие территорий (КРТ) построили в России, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Правительство оказывает адресную поддержку ряду регионов, предоставляя прямые субсидии на строительство инфраструктуры в рамках проектов комплексного развития территорий. И уже есть определенные результаты: по этой программе введен первый в России объект. За счет субсидии, выделенной Кировской области, завершено строительство четырехполосной дороги в Кирове. Причем участок улицы проложили раньше срока - за четыре месяца вместо запланированных девяти", - приводятся слова Хуснуллина в сообщении на сайте кабмина.

Он отметил, что в целом этот проект КРТ включает в себя возведение более 131 тыс. кв. м жилья, а также строительство школы и детского сада. Новая дорога расположена по улице Анжелия Михеева от Слободы Урванцево до улицы Капитана Плетнева в Ленинском районе Кирова. Ввод в эксплуатацию объекта позволил повысить транспортную доступность новых районов города.

Строительство этого участка улицы велось в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Новая дорога отвечает всем современным требованиям к комфорту и безопасности для всех участников движения: по обе стороны дороги сделаны тротуары и современные велопешеходные дорожки, установлены две остановки общественного транспорта, а на пересечении улиц Анжелия Михеева и Капитана Плетнева установлен светофор", - отметил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

На сегодня в активной стадии реализации находятся порядка 1,2 тыс. проектов КРТ площадью почти 24,3 тыс. га, отметил Хуснуллин. Их градостроительный потенциал составляет почти 185 млн кв. м недвижимости, включая 138,7 млн кв. м жилья.