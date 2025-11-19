ГД одобрила в I чтении продление аренды земли для участников СВО

Речь идет об участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, строительства или индивидуальных нужд

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении сроков договоров аренды и безвозмездного пользования земельными участками для участников специальной военной операции. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов. Поправки вносятся в закон "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации".

Как пояснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ), законопроект предусматривает сохранение прав граждан, находящихся в зоне боевых действий, на землю, предоставленную им государством или муниципалитетом. "Если срок действия договора аренды или безвозмездного пользования истекает в период службы, он считается автоматически возобновленным на неопределенный срок. После возвращения у участника СВО будет год, чтобы заключить новый договор на тех же условиях, что и ранее. В течение этого времени уполномоченный орган не имеет права отказаться от продолжения соглашения", - указал он.

Речь идет о земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, строительства или индивидуальных нужд.

"На практике это значит, что человек, ушедший на службу, не потеряет право на землю из-за того, что не смог вовремя продлить документы. Ранее действовавшие договоры требовали переоформления в случае истечения срока, и если гражданин находился в зоне боевых действий, участок мог быть возвращен в фонд и передан другому пользователю. Теперь такое исключено: право аренды или безвозмездного пользования сохраняется до тех пор, пока участник выполняет служебные задачи и еще год после демобилизации", - рассказал Гаврилов.

Вносимые изменения убирают юридическую неопределенность для семей мобилизованных и контрактников: земля не может быть изъята или перераспределена, пока собственник или арендатор выполняет воинский долг, подчеркнул депутат.

"Для новых договоров не потребуется участие в конкурсах или аукционах - участок предоставляется напрямую, на прежних условиях", - отметил депутат. Гарантии распространяются также на участников контртеррористических операций и лиц, выполняющих задачи по отражению вооруженных провокаций на госгранице, добавил Гаврилов.

"Факт участия подтверждается документами Министерства обороны или органов, ведущих учет. Принятие поправок устранит риск потери земельных участков из-за обстоятельств службы и защитит имущественные интересы граждан, временно оторванных от гражданской жизни", - заключил он.