Вице-премьер Савельев назвал Шереметьево лучшим аэропортом Европы

По словам Виталия Савельева, Шереметьево сравним с аэропортом Сингапура и Куала-Лумпура

Зампред правительства РФ Виталий Савельев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Савельев считает московский аэропорт Шереметьево лучшей авиагаванью Европы. По мнению Савельева, Шереметьево сравним с аэропортом Сингапура и Куала-Лумпура.

"Вы построили на самом деле высочайшего уровня, высочайшего сервиса аэропорт. Я не побоюсь сказать, я многое что видел в авиации. Это, я думаю, лучший аэропорт Европы. Он вполне сравним с Сингапуром, Куала-Лумпуром", - сказал он в ходе форума "Транспортная неделя".

По данным Росавиации, пассажиропоток аэропорта Шереметьево по итогам 2024 года вырос на 20%, до 43,3 млн человек

