TikTok позволит пользователям регулировать объем просматриваемого ИИ-контента

Соцсеть начнет тестирование новой функции в течение нескольких недель

Редакция сайта ТАСС

ГОНКОНГ, 19 ноября. /ТАСС/. Социальная сеть TikTok позволит пользователям настраивать объем генерируемого искусственным интеллектом (ИИ) контента, который будет появляться на их лентах. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно релизу на сайте TikTok, соцсеть начнет тестирование новой функции в течение нескольких недель. Пользователи получат возможность сами регулировать объем созданных с помощью нейросетей материалов, который им могут предлагать алгоритмы платформы. Одновременно TikTok внедряет технологию "невидимых водяных знаков" для ИИ-контента, сгенерированного с использованием инструментов платформы. Это должно помочь сохранить маркировку даже при повторной загрузке материала или его редактировании в другой программе. TikTok уже промаркировал более 1,3 млрд подобных видеороликов, отмечается в сообщении.

Компания также создала образовательный фонд в размере $2 млн. В рамках этой инициативы профильные специалисты будут создавать и публиковать в TikTok контент о грамотном и безопасном использовании ИИ.