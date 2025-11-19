На ЗАЭС считают, что введение второй ЛЭП обеспечит стабильность электропитания

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Возобновление работы второй линии внешнего энергоснабжения "Днепровская" позволяет обеспечить более стабильное и надежное электропитание для собственных нужд Запорожской АЭС. Об этом сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Сейчас энергоснабжение ЗАЭС, необходимое для обеспечения собственных нужд станции, осуществляется по двум линиям: "Днепровская" и "Ферросплавная-1". Возобновление работы высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская" позволяет обеспечить стабильное и надежное электропитание Запорожской АЭС", - сказала Яшина.

Ранее на станции сообщили, что одна из двух высоковольтных линий внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС - "Днепровская" - введена в строй. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС и прилегающей территории в норме. ЛЭП "Днепровская" была отключена из-за срабатывания автоматической защиты вечером 14 ноября. ЧП произошло в день встречи в Калининграде гендиректора Росатома Алексея Лихачева с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, на которой шла речь о ситуации на ЗАЭС.