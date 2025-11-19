Минфин подготовил поправки о полном запрете вейпов в регионах РФ

В рамках этих поправок, в том числе, предусмотрено право субъектов РФ с 1 сентября 2026 года и на пять лет устанавливать на своих территориях полный запрет розничной продажи вейпов

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Правительственные поправки, наделяющие субъекты РФ правом вводить полный запрет на розничную продажу вейпов, были подготовлены на этой неделе. Об этом заявил на пленарном заседании Госдумы статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Действительно, на этой неделе были подготовлены уже правительственные поправки ко второму чтению данного законопроекта. В рамках этих поправок, в том числе, предусмотрено право субъектов Российской Федерации с 1.09.2026 и на 5 лет устанавливать на своих территориях полный запрет розничной продажи вейпов. <…> Еще раз подчеркну, субъектам Российской Федерации на их территориях будет предоставлено право вводить полный запрет продажи вейпов", - сказал он.