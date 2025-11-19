"Калашников" презентовал иностранным журналистам "Скат 350М" и "Куб-2Э"

Обмен информацией между беспилотником "Скат 350М" и боеприпасом "Куб-2Э" осуществляется при помощи специализированной информационной системы

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Презентацию современного разведывательно-ударного комплекса с разведывательным беспилотником "Скат 350М" и управляемыми и барражирующими боеприпасами "Куб-2Э" представили иностранным журналистам на стенде Рособоронэкспорта в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

Беспилотник "Скат 350М" предназначен для разведки местности и сопровождения наземных операций в суровых погодных условиях. БПЛА способен находиться в воздухе до четырех часов.

В свою очередь, ударный боеприпас "Куб-2Э" с различными типами боевых частей применяется для решения любых боевых задач.

Обмен информацией между беспилотником "Скат 350М" и боеприпасом "Куб-2Э" осуществляется при помощи специализированной информационной системы, которая позволяет принимать эффективные решения за минимальное время.

"Ударно-разведывательный комплекс "Калашников" позволяет в любое время суток и при любой погоде обнаруживать и поражать на дальности более 40 км широкий спектр наземных и морских целей, включая безэкипажные катера", - подчеркнули в концерне.