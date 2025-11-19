Безэкипажные катера "Бриз" будут доставлять грузы в Поморье

В качестве потенциальных грузоотправителей рассматривают Wildberries и "Почту России"

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 19 ноября. /ТАСС/. Wildberries и "Почта России" рассматриваются в качестве потенциальных грузоотправителей в рамках пилотного проекта по безэкипажной логистике в Поморье. Об этом доложили вице-премьеру - полномочному представителю президента РФ в ДФО Юрию Трутневу во время осмотра комплекса морских беспилотных систем в Архангельске, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Ранее сообщалось, что два безэкипажных катера "Бриз" запустят в Архангельской области в 2026 году. Технику используют для доставки грузов в труднодоступные районы Арктики. В июле прошел экспериментальный рейс, в рамках которого судно автономно преодолело около 280 км маршрута Архангельск - Соловецкие острова за 21 час. "Бриз" успешно обошел препятствия на пути следования и отработал расхождения с другими судами.

"В следующем году планируется запуск двух безэкипажных катеров "Бриз" на регулярной основе по маршруту следования Архангельск - Соловки - Архангельск, потенциальные грузоотправители: ООО "РВБ" (Wildberries), АО "Почта России" и АО "Архоблэнерго", - говорится в сообщении пресс-службы.

Безэкипажный катер "Бриз" - маломерное судно с дизельным двигателем ярославского завода, снабжен большим количеством радиоэлектронных систем связи отечественного производства, что позволяет управлять им в разных режимах. Оснащен автоматической идентификационной системой, а также системой ручного и автоматического управления. Технические характеристики безэкипажного катера позволяют перевозить до 500 кг груза на значительные расстояния.