Новак: РФ полностью компенсировала перепроизводство нефти в рамках сделки ОПЕК+

Россия может выйти на полное исполнение своей квоты по добыче нефти в течение ближайших нескольких месяцев, отметил вице-премьер

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Александр Новак © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Россия полностью компенсировала перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+, будет ориентироваться только на квоты. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы полностью закончили компенсировать. Сейчас мы будем ориентироваться уже на квоты", - сказал он.

При этом Новак отметил, что РФ может выйти на полное исполнение своей квоты по добыче нефти в течение ближайших нескольких месяцев.