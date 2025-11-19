Новак: РФ полностью компенсировала перепроизводство нефти в рамках сделки ОПЕК+
12:06
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Россия полностью компенсировала перепроизводство нефти в рамках ОПЕК+, будет ориентироваться только на квоты. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы полностью закончили компенсировать. Сейчас мы будем ориентироваться уже на квоты", - сказал он.
При этом Новак отметил, что РФ может выйти на полное исполнение своей квоты по добыче нефти в течение ближайших нескольких месяцев.