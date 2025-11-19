Кабмин ожидает дальнейшего снижения цен на АЗС

С 1 октября и до конца года действует запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей, напомнил вице-премьер РФ Александр Новак

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Рынок топлива России стабилизировался, оптовые цены сейчас идут вниз в том числе из-за мер кабмина и влияния сезонных факторов. Правительство РФ фиксирует снижения цен на независимых АЗС и ждет их дальнейшего падения на розничном рынке, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы закрыли экспорт. Во-вторых, у нас сезонное снижение спроса. В-третьих, предприятия выходят из ремонтов, то есть увеличивается объем производства. Ситуация стабильная. Цены оптовые скорректировались вниз", - сказал он.

"Частично уже цены скорректировались на заправках вниз. Уверен, что и дальше будут корректироваться вслед за оптовыми ценами. Это тоже носит инерционный характер. Мы видим, что уже на независимых заправках цены пошли вниз", - добавил Новак.

С 1 октября и до конца года действует запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Также до конца года продлен запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей (не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям).

Новак заявлял, что новые меры позволят дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами, которые сейчас экспортируются. Он уточнял, что запрет на экспорт бензина не касается поставок по межправительственным соглашениям.