Новак: последние санкции США и стран Запада не повлияли на добычу нефти в России

Общий объем добычи растет, подчеркнул вице-премьер

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Александр Новак © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Последние санкции США и стран Запада не смогли повлиять на добычу нефти в России, она в настоящий момент растет. Об этом журналистам сказал вице-премьер РФ Александр Новак.

"По ежедневной статистике, которую мы видим, мы не видим снижения добычи [нефти]. Идет общий объем добычи больше, чем в предыдущем месяце. Корректировок никаких нет в настоящее время", - сказал он.

Минфин США 22 октября включил "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов, Вашингтон рассчитывает, что эти рестрикции окажут существенное давление на Москву в связи с конфликтом на Украине.-