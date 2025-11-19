Новак: дисконты на нефть России могут снизиться в течение 1-2 месяцев

Вице-премьер РФ не назвал конкретных значений, предположив лишь, что снижение будет происходить примерно до уровня, который удерживался продолжительное время

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Александр Новак © Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Правительство России ожидает снижения дисконтов на российскую нефть к Brent, адаптация отрасли к новым санкциям и перестройка логистики займет около одного-двух месяцев, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы неоднократно проходили такую историю. Я надеюсь, в течение месяца-двух ситуация стабилизируется с точки зрения новых адаптаций. Дисконты будут снижаться", - сказал он.

При этом Новак не назвал конкретных значений, предположив лишь, что снижение будет происходить примерно до уровня, который удерживался продолжительное время.

'Это рынок, я не могу сказать. Тот [дисконт], который был долгое время. Можно только смотреть, как было в предыдущий период. В предыдущий период восстанавливалось до минимального уровня дисконта", - добавил он.