Транспортные компании Петербурга получили экономический эффект в 137 млн рублей

По отрасли зафиксировали средний рост выработки на 48%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Транспортные предприятия Петербурга получили экономический эффект в 137 млн рублей, а их выработка выросла на 48% за счет участия в федеральном проекте "Производительность труда", сообщили ТАСС в пресс-службе Регионального центра компетенций (РЦК)

"По отрасли зафиксирован средний рост выработки на 48%, время протекания процессов сократилось на 20%, а объем незавершенного производства уменьшился на четверть. Совокупный экономический эффект превысил 137 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе.

В частности, СПб ГУП "Пассажиравтотранс", которая управляет крупнейшим автобусным парком в городе перед началом работы с РЦК стремилась ускорить процесс технического обслуживания. В итоге в Колпинском автобусном парке удалось сократить время ТО-2 на 28%, снизить объем незавершенного производства на 20% и увеличить выработку на одного сотрудника в смену на 36%. Полученные навыки сотрудники продолжают использовать и после завершения проекта, в том числе работая экспертами на студенческих конкурсах по бережливому производству.

Еще одним предприятием, принявшем участие в федеральном проекте "Производительность труда", стало ГУП "Горэлектротранс". Эта петербургская транспортная компания является эксклюзивным городским перевозчиком наземного электрического транспорта. На предприятии работает более 12 тыс. сотрудников. В начале сотрудничества с РЦК предприятие ставило перед собой цель - получить стабильные улучшения результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия и увеличение доходов. В ходе проекта были выявлены следующие основные проблемы: излишние перемещения персонала, ожидания в процессе ремонта и не совершенная система планирования. По результатам работы, ремонтные работы по электромонтажу на троллейбусе Тролза-5265 "Мегаполис" сократились на 13%, незавершенное производство снизилось на 23%, а выработка в потоке увеличилась на 11,4 %.

"Внедряя бережливые технологии, мы даем в руки каждому сотруднику - от водителя до диспетчера - не просто инструкцию, а инструмент для улучшений. Когда каждый видит и может устранить потери, вся команда начинает работать как отлаженный часовой механизм. Рост показателей по выработке на 48% - тому прямое доказательство", - отметила генеральный директор Регионального центра компетенций Санкт-Петербург Ирина Голубцова.