Усманов выиграл суд в ФРГ по ключевому основанию для санкций против его сестры

Гражданин Германии утверждал, что предприниматель использовал Саодат Нарзиеву для сокрытия активов в швейцарском банке, сообщил адвокат Йоахим Штайнхефель

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Земельный суд Гамбурга удовлетворил иск российского предпринимателя Алишера Усманова к гражданину ФРГ, который в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) утверждал, что Усманов использовал свою сестру Саодат Нарзиеву для сокрытия активов в швейцарском банке. Об этом сообщил ТАСС адвокат Усманова Йоахим Штайнхефель.

"Суд в очередной раз подтвердил, что санкционные обвинения в адрес Алишера Усманова и его родственников не подкреплены никакими фактами", - отметил Штайнхёфель. Он также подчеркнул, что Совет ЕС уже исключил Нарзиеву из санкционного списка, признав ошибочность оснований для ее включения.

Как сообщили представители Усманова, в 2022 году аналогичные утверждения стали одним из оснований для введения санкций против Нарзиевой со стороны ЕС и Великобритании.

В сентябре 2025 года ответчик опубликовал в Facebook пост, в котором повторялось утверждение об использовании Нарзиевой в качестве бенефициарного владельца счетов в Credit Suisse. Суд признал это утверждение незаконным и нарушающим права Усманова, запретив его распространение под угрозой штрафа до €250 тыс. или административного ареста.

В период 2023-2025 годов десятки европейских СМИ и общественных деятелей признали несостоятельность своих утверждений в отношении Усманова и его родственников и обязались прекратить их распространение. Адвокаты Усманова получили 15 судебных актов и 86 заявлений о прекращении противоправных действий от медиа-ресурсов по всему миру, что привело к удалению сотен некорректных статей и внесению корректировок в тысячи публикаций. Ранее Усманов выиграл суды против Forbes, Tagesspiegel, Kurier и других крупных СМИ.