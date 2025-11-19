Кобзев: развитие авиаинфраструктуры нужно для отдаленных точек Иркутской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Работа над авиационной инфраструктурой особенно необходима для жителей отдаленных и малонаселенных пунктов Иркутской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в рамках "Транспортной недели - 2025".

"На отдаленных территориях <...> непросто идет, потому что была бы сегодня вся инфраструктура взлетно-посадочных полос, <...> мы сели бы с компаниями, договорились бы, и все. Сейчас мы первые по Усть-Илимску ведем переговоры с компанией, нам нужно сегодня вложиться <...>, несколько десятков сотен миллионов рублей для того, чтобы создать инфраструктуру", - сказал он.

Губернатор подчеркнул, что необходимую инфраструктуру в регионе нужно создать в ближайшее время. "[Это нужно] для того, чтобы компании региональные заходили, понимали, как они будут вести свою экономическую деятельность, а мы понимали, будет ли субсидироваться этот рейс или нет. Для многих жителей это как глоток свежего воздуха, <...> это моменты - это возможность все-таки комфортности, я считаю, когда есть возможность улететь со своей отдаленной местности в регион, где они захотят", - отметил Кобзев.

О форуме

"Транспортная неделя - 2025" - основное мероприятие года в сфере транспорта, логистики и инфраструктуры. Ее центральными площадками станут XIX международный форум и выставка "Транспорт России", которые пройдут с 18 по 20 ноября в московском выставочном комплексе "Гостиный двор". Традиционно широкий круг тем форума охватит все виды транспорта, его роль в экономике, новые идеи и стратегические решения, меняющие лицо отрасли.

ТАСС - генеральный информационный партнер XIX Международного форума и выставки "Транспорт России".