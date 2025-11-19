ВЭБ.РФ направит 4 млрд рублей в проект модернизации систем ЖКХ Армавира

В частности, планируют реконструировать 70 км водопроводных и 63 км канализационных сетей

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 19 ноября. /ТАСС/. Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" начала финансирование масштабной реконструкции инфраструктуры водоканала Армавира в Краснодарском крае, ее инвестиции в проект составят 4 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ.

"ВЭБ.РФ выдал первые средства в проект модернизации систем ЖКХ в рамках кредитного соглашения между госкорпорацией и ГК "Росводоканал", подписанного в июне этого года. Общий объем инвестиционной программы составляет около 30 млрд рублей, 4 [млрд рублей] из которых предоставляет ВЭБ.РФ. В рамках проекта планируется реконструировать 70 км водопроводных и 63 км канализационных сетей, также будет полностью обновлено 16 водопроводных и 12 канализационных насосных станций, а также парк автотранспортной и специализированной коммунальной техники", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проект модернизации предусматривает развитие систем водоснабжения и водоотведения, а также реконструкцию очистных сооружений в Армавире. Реализация проекта обеспечит ликвидацию неприятного запаха в районе очистных сооружений, сократит потери воды и аварийность на сетях. Модернизация также создаст условия для подключения к сетям новых промышленных предприятий города.

"ВЭБ.РФ приступил к финансированию масштабной реконструкции инфраструктуры водоканала Армавира, включающей мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, снижение влияния на окружающую среду и повышение эффективности коммунальных инженерных систем. Армавир является четвертым городом после Липецка, Южно-Сахалинска и Анивы, в котором реализуется проект по модернизации инфраструктуры ЖКХ в партнерстве ВЭБ.РФ и ГК "Росводоканал". Несмотря на существенную сумму инвестиций, структура сделки позволяет равномерно распределить нагрузку на тариф в течение длительного срока", - цитирует управляющего директора - руководителя направления инвестиционного финансирования блока "Бизнес. Партнерство. Развитие" Николая Борисенко пресс-служба.

По словам главы Армавира Андрея Харченко, на протяжении многих лет проблема изношенности сетей водоснабжения и водоотведения была одной из самых острых для города. Благодаря поддержке госкорпорации "ВЭБ.РФ", которая предоставила льготный заем концессионеру, власти получили возможность приступить к модернизации проблемных участков водопроводных и канализационных сетей на территории всего города. Это важный этап в развитии городской инфраструктуры, который улучшит качество жизни армавирцев и создаст прочную основу для развития бизнеса в Армавире.