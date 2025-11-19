Никитин назвал безработицу в Нижегородской области самой низкой в России

В регионе на 12 ноября было всего 150 безработных, отметил губернатор

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин © Михаил Терещенко/ ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноября. /ТАСС/. Уровень безработицы в Нижегородской области самый низкий в России, показатель находится на историческом минимуме. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин на встрече с предпринимателями региона.

"Уровень зарегистрированной безработицы находится на историческом минимуме. В Нижегородской области самый низкий показатель среди всех регионов, это одна сотая процента", - сказал Никитин.

Так, по данным презентации, в сентябре 2020 года этот показатель был 3,6%. Как сообщил губернатор, в регионе на 12 ноября было всего 150 безработных.